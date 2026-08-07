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Ольга Романив: признаки, что мужчина скоро сделает предложение

Ольга Романив: признаки, что мужчина скоро сделает предложение

Предложение руки и сердца — это один из самых волнительных моментов в жизни пары. И хотя каждый мужчина индивидуален, существуют определенные поведенческие маркеры, которые выдают его намерения еще до того, как он опустится на одно колено.

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