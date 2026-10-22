Мужчины оформляют фиктивное отцовство, получая статус многодетного и возможность бежать из страны.Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в стране выявили случаи, когда детей передавали военнообязанным мужчинам для фиктивного оформления статуса многодетного отца.