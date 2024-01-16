Чегринец назвал абсолютной чепухой план Бена Годжеса о боях за Крым

Политический и общественный деятель из Крыма Роман Чергинец с критикой обрушился на представленный экс-командиром подразделений Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в Европейском регионе Беном Годжесом план по сражениям за территорию полуострова.
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