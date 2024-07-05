Антимонопольный иск властей США ставит под угрозу сотрудничество Apple с Google Д...

Антимонопольный иск властей США ставит под угрозу сотрудничество Apple с GoogleДолгосрочное и крайне взаимовыгодное соглашение между технологическими гигантами Apple и Google, в результате которого поисковая система Google является поиском по умолчанию в браузере Safari, может оказаться под угрозой из-за антимонопольного иска Министерства юстиции США, сообщает MacRumors.
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