Антимонопольный иск властей США ставит под угрозу сотрудничество Apple с Google Д...

Антимонопольный иск властей США ставит под угрозу сотрудничество Apple с GoogleДолгосрочное и крайне взаимовыгодное соглашение между технологическими гигантами Apple и Google, в результате которого поисковая система Google является поиском по умолчанию в браузере Safari, может оказаться под угрозой из-за антимонопольного иска Министерства юстиции США, сообщает MacRumors.