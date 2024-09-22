Стоматолог Лапушкина: кариес стал чаще поражать зубы за последние 50 лет

За последние 50 лет кариес у людей начал встречаться чаще. Стоматолог Юлия Лапушкина связала это с рафинированными продуктами с большим количеством углеводов, которых стало много в рационе современного человека.
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