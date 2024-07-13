К вопросу о деанонимизации пользователей сотовой связи, мессенджеров

Говорили же, что регистрация в сетях по паспортным данным. Сейчас хохлотроли заполонили все сети, причём модераторы все хохлятской национальности и россиян гнобят, а хохлоублюдки постят что хотят.

МБ

Максим Буров

Там и наших не счесть. Типа Ивановых-Петровых, закрывшихся в сортире с планшетом от сварливых жен - с жизненно необходимым принципом, оспорить, победить и послать всех в половые органы, а потом победоносно удалиться...назад в суровые будни, вместо того чтобы тукнуть жену по макушке колотушкой, а самому выброситься в окошко (в реале). :)