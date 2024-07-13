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К вопросу о деанонимизации пользователей сотовой связи, мессенджеров

К вопросу о деанонимизации пользователей сотовой связи, мессенджеров

Илья Ремесло Очень своевременный законопроект готовит Госдума. Он касается деанонимизации пользователей сотовой связи, мессенджеров и иных вопросов.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Говорили же, что регистрация в сетях по паспортным данным. Сейчас хохлотроли заполонили все сети, причём модераторы все хохлятской национальности и россиян гнобят, а хохлоублюдки постят что хотят.
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1 час.
МБ
Максим Буров
Там и наших не счесть. Типа Ивановых-Петровых, закрывшихся в сортире с планшетом от сварливых жен - с жизненно необходимым принципом, оспорить, победить и послать всех в половые органы, а потом победоносно удалиться...назад в суровые будни, вместо того чтобы тукнуть жену по макушке колотушкой, а самому выброситься в окошко (в реале). :)
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1 час.

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