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Экономист Зельцер: покупать юань стоит, когда его курс опустится к 12,5 рубля

Экономист Зельцер: покупать юань стоит, когда его курс опустится к 12,5 рубля

Покупать китайский юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля. Об этом "Газете.Ru" сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, комментируя взлет юаня выше 13 рублей впервые с 7 декабря 2023 года.

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