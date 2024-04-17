Экономист Зельцер: покупать юань стоит, когда его курс опустится к 12,5 рубля

Покупать китайский юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля. Об этом "Газете.Ru" сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, комментируя взлет юаня выше 13 рублей впервые с 7 декабря 2023 года.