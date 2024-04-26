Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Может нам стоит чуток обозначить, что на самом деле является "эскалацией конфликта вна Залежалой", снеся к чертям соб...Посольство в Лонд...
  • Сергей
    Зачем их мучить?! Запенить очко и пасть и отпустить!!!!Блогера из Челяби...
  • Лидия Санникова
    Сколько заплатили? Как наказали тех, кто принимал экзамен?В Башкирии не гов...

Адвокат Краснов: если в магазине или кафе требуют наличные, вызывайте полицию

Адвокат Краснов: если в магазине или кафе требуют наличные, вызывайте полицию

Если в магазине или ресторане от клиента требуют оплатить покупку только наличными, отказываясь принимать банковские карты, то это нарушение закона о защите прав потребителей, заявил член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх