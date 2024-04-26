Адвокат Краснов: если в магазине или кафе требуют наличные, вызывайте полицию

Если в магазине или ресторане от клиента требуют оплатить покупку только наличными, отказываясь принимать банковские карты, то это нарушение закона о защите прав потребителей, заявил член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
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