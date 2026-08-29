Липецкий «Металлург» уступил «Спартаку» в Тамбове

Липецкий «Металлург» уступил на выезде «Спартаку» из Тамбова со счётом 1:3, не реализовав пенальти в конце матча.
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