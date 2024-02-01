«Направляют новую смертоносную продукцию»: как в посольстве РФ отреагировали на передачу Киеву дальнобойных снарядов США

Отправка Соединёнными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB — «своеобразная реакция» Вашингтона на теракт украинского режима, сбившего из американской системы Patriot российский Ил-76 с военными ВСУ на борту, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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