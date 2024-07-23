В России предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

В Госдуме попросили разрешить многодетным семьям ездить бесплатно по платным трассам. Данное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину уже отправила глава комитета палаты по защите семьи Нина Останина.
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