В Минфине США заявили о намерении снизить доходы РФ от продажи нефти

США намерены продолжить пытаться ограничить доходы России от продажи нефти, в том числе возможно снижение потолка цен на российскую нефть, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.
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