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Морис о 4:5 в 1-м матче серии с «Торонто»: «В 1-м периоде «Флорида» не была похожа на себя, это был идеальный шторм. Потом мы исправились, получился неплохой рывок»

«Пантерс» уступили «Лифс» в первой игре серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).  Южане пропустили первую шайбу уже на 33-й секунде встречи и проиграли первый период со счетом 1:3 при 4:12 по броскам в створ.

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