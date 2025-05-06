Морис о 4:5 в 1-м матче серии с «Торонто»: «В 1-м периоде «Флорида» не была похожа на себя, это был идеальный шторм. Потом мы исправились, получился неплохой рывок»

«Пантерс» уступили «Лифс» в первой игре серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1). Южане пропустили первую шайбу уже на 33-й секунде встречи и проиграли первый период со счетом 1:3 при 4:12 по броскам в створ.
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