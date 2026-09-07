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Царьград

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Росатом начнёт разработку электромобилей из композитных материалов

Росатом начнёт разработку электромобилей из композитных материалов

Росатом, в лице Романа Войта, заявил о разработке электромобилей на основе композитных материалов. Полимерные кузова, не требующие сварки, увеличат прочность и долговечность.

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