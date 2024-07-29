В этом году в Санкт-Петербурге завершат модернизацию еще 21 фонтана

Об этом сообщил Станислав Протасов О том, как обстоят дела с фонтанами в Северной столице, рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Станислав Протасов телеканалу «Санкт-Петербург».
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