На Западе выражают мнение о «нулевом эффекте» от убийства генерала Кириллова

Издание The New York Times сообщает, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Российской армии, может повлиять на переговоры между Россией и Украиной не в лучшую сторону.
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