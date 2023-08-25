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Директор АРПП: многие решения Linux до сих пор остаются незаменимыми

Директор АРПП: многие решения Linux до сих пор остаются незаменимыми

Идея Linux сделать исходный код системы открытым привела к появлению огромного количества системного и прикладного ПО во всем мире, заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

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