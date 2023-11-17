Маликов высказался о разводе с супругой: "Нужно уметь прощать"

Артист Дмитрий Маликов в прошлом году отметил 30-летие семейных отношений с Еленой Изаксон. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, поэтому нередко певца просят раскрыть, в чем их секрет.
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