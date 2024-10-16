Рада бы махнуть рукой: идиоты и дураки! Не выходит у меня

Алеся Ясногорцева

Одно дело - играть в волка и зайца, например. И я тоже играла в детстве в такие игры. Там ребёнок знает, что он именно **играет**, что это не всерьёз. И совсем другое - чувствовать себя животным каким-нибудь. Это, действительно, при массовом распространении, может стать социальным бедствием.