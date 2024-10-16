Равно как и не выходит возмутиться: нет посерьезней тем? вон те наркомания, вон те — ранние беременности.
Рада бы махнуть рукой: идиоты и дураки! Не выходит у меня
Комментарии
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Алеся Ясногорцева
Одно дело - играть в волка и зайца, например. И я тоже играла в детстве в такие игры. Там ребёнок знает, что он именно **играет**, что это не всерьёз. И совсем другое - чувствовать себя животным каким-нибудь. Это, действительно, при массовом распространении, может стать социальным бедствием.
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3 час.
Алеся Ясногорцева
Вот только христианская религия это как раз поощряет. Правда, не в кошечек-зайчиков, а в овец.
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3 час.
АС
Александр Сысоев
Надо срочно вводить уголовную ответственность за расчеловечивание людей. Люди-зверюшки это на менее опасная вещь, чем ЛГБТ.
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3 час.
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