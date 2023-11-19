"Поработал и домой": актёр Юрий Батурин выступил против раздачи гражданства кому попало.

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А кто им дал право на приобретение и использование оружия у нас  вообще , даже не вставая на учёт в наших соответствующих органах.  Наши охотники ездят к ним и оформляют беспрекословно все документы и платят за всё  . У самих стоит больших усилий приобрести местным жителям , а они покупают документы и становятся в считанные дни и браконьерами и диверсантами ... и террористами и преступниками . Это что же ещё нашим законодателям должен объяснять простой колхозник , а сами ? Опять пинка давать для повышения мозговой активности или она только после излишне выпитого стакана появляется .
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