"Поработал и домой": актёр Юрий Батурин выступил против раздачи гражданства кому попало.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А кто им дал право на приобретение и использование оружия у нас вообще , даже не вставая на учёт в наших соответствующих органах. Наши охотники ездят к ним и оформляют беспрекословно все документы и платят за всё . У самих стоит больших усилий приобрести местным жителям , а они покупают документы и становятся в считанные дни и браконьерами и диверсантами ... и террористами и преступниками . Это что же ещё нашим законодателям должен объяснять простой колхозник , а сами ? Опять пинка давать для повышения мозговой активности или она только после излишне выпитого стакана появляется .