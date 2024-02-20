"Мультик" Путина впечатлил: "квадратная" крылатая невидимка станет ответом на тактику "подземных городов"

Вчера 46K прочитали Как же быстро и ловко Европа «слила» своего ненаглядного Лёшеньку! На весь подняли крик, как они переживают за Навального – и сами же устроили вечеринку под названием «Пьём против Путина».
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