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Шарунас Ясикявичюс – о высокой результативности в матче с «Басконией»: «Мне не понравилось»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс признался, что не был впечатлен высокой результативностью команд в матче Евролиги против «Басконии» (96:84).

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