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«МегаФон» и РЖД договорились о сотрудничестве и внедрении цифровых решений

«МегаФон» и РЖД договорились о сотрудничестве и внедрении цифровых решений

«МегаФон» и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

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