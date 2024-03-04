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На позициях — спецназ «Ахмат»: что происходит в районе села Берестовое

На позициях — спецназ «Ахмат»: что происходит в районе села Берестовое

Достойно отработали задачи бойцы спецназа «Ахмат» в селе Берестовое в ДНР. Украинские боевики пытаются атаковать этот населенный пункт, который наши военные используют как плацдарм для ударов по позициям ВСУ.

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