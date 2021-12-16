В Сети появилось видео горящего в Шерегеше ресторана

На видеокадрах всё одноэтажное деревянное здание ресторана объято пламенем. Прибывшие через полчаса после получения сигнала пожарные ликвидировали пламя, но здание площадью 200 квадратных метров к тому времени практически полностью выгорело.
На видеокадрах всё одноэтажное деревянное здание ресторана объято пламенем. Прибывшие через полчаса после получения сигнала пожарные ликвидировали пламя, но здание площадью 200 квадратных метров к тому времени практически полностью выгорело.
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