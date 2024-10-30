Вступил в силу приговор замдиректора Белоярской АЭС, осужденному за взятку в 2,6 млн

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор заместителю директора Белоярской АЭС Денису Васькину, которого в июне приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей.
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