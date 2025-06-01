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Царьград

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Свежие комментарии

  • _Remur _
    Репарации выплачивает проигравшая сторона вроде бы, чубатые ничего не попутали?Репарации с Росси...
  • Амара Карпова
    Хохлы готовились к этому уже 1.5 года-признал Малюк🤬🤬🤬Интересно, ответка будет?😭😭😭Военные аэродромы...
  • Eduard
    Вам его обсуждать не надо,конфликт организовал Запад,причем это Гражданская война!Визит Мерца в США...

Снять самозапрет на кредиты с 1 июня стало гораздо сложнее

Снять самозапрет на кредиты с 1 июня стало гораздо сложнее

Вступили в силу изменения, которые потребуют от пользователя усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), чтобы избавиться от ограничений.

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