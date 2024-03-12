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Пышные оладьи на молоке с яблоками без дрожжей

Пышные оладьи на молоке с яблоками без дрожжей

Недавно приготовила наивкуснейшие оладьи на молоке с яблоками. Оладушки получились очень пышными, не смотря на то, что замешиваются без добавления дрожжей, при остывании не опадают, а остаются воздушными.

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