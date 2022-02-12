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Расселл Уэстбрук – о проблемах со спиной: «Я не привык долго сидеть на скамейке»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что проблемы со спиной связаны с тем, что он проводит непривычно долгие для себя отрезки на скамейке запасных.

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