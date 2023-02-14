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Леброн Джеймс, скорее всего, вернется в строй в среду в матче с «Новым Орлеаном»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к возвращению в строй. Джеймс, скорее всего, сыграет в среду в матче с «Новым Орлеаном».

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