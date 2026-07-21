Румыния: По меньшей мере три человека получили ранения после того, как танкер-газовоз Gas Lisbon, перевозивший сжиженную нефть под флагом Либерии, следовавший в направлении украинского Рени, получил удар и загорелся примерно в 20 морских милях (37 км) от румынского побережья, недалеко от Сфанту-Георге, уезд Тулча, в ночь с 20 на 21 июля.