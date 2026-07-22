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Царьград

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СКР возбудил дело о теракте после ударов дронов в Крыму

СКР возбудил дело о теракте после ударов дронов в Крыму

Следственный комитет возбудил дело из-за атак украинских дронов по городам Крыма 22 июля. Повреждены жилые здания и инфраструктура, пострадали 17 человек.

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