N12: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что по пятницам будет передавать посредникам списки заложников, которых радикалы планируют освобождать по субботам в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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