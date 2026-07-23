Globo: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Карло Анчелотти, тренер сборной Бразилии, отказался возглавить Италию, несмотря на предложение FIGC. Он выразил желание продолжать работу с бразильской командой, которую возглавил в мае 2025 года, продлив контракт до 2030 года.
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