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Царьград

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Globo: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Globo: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Карло Анчелотти, тренер сборной Бразилии, отказался возглавить Италию, несмотря на предложение FIGC. Он выразил желание продолжать работу с бразильской командой, которую возглавил в мае 2025 года, продлив контракт до 2030 года.

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