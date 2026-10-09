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Зачем на дороге два знака пешеходного перехода и когда водителю не обязательно уступать?

Вы когда-нибудь замечали, что на дороге рядом с пешеходным переходом висят сразу два знака? Один — треугольный с красной каймой, а другой — синий квадрат с белым треугольником внутри? Многие водители и пешеходы путаются в их значении, что может привести к опасным ситуациям.

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