SUSANIN
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SUSANIN

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В ижевском сквере Титова установят мемориал героям СВО

В ижевском сквере Титова установят мемориал героям СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевске появится мемориал, посвящённый героям СВО. Как следует из постановления, размещённого на сайте города, памятник планируют установить в сквере Алексея Титова на улице Гагарина.

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