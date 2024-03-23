Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом, сообщает Telegram-канал Кремля.
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