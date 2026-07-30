В "России Православной" призвали наказывать за экскурсии об интимных тайнах русских царей

Экскурсии в формате 18+, посвященные интимной жизни русских царей, князей, Александра Пушкина, Александра Суворова и других исторических личностей, необходимо запретить, а их организаторов привлекать к ответственности за распространение порнографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии