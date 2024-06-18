Абстракцию Рональда Дэвиса выставили на торги за $15 тыс.

Аукционный дом Heritage проводит торги «Современное искусство в пределах досягаемости», одним из лотов на которых стала абстрактная картина «Вертикальный пилообразный зуб» современного американского художника Рональда Дэвиса.
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