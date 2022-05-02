Вид на столицю України – місто Київ. Лютий 2022р. Україна визнала, що історія про льотчика – “примари Києва”; є вигадкою Після російського вторгнення в Інтернеті стали поширюватися історії про льотчика, який знищив десятки літаків супротивника Через кілька днів після початку війни в Україні в соціальних мережах з'явилися історії про «примару Києва» – льотчика-асу, який […] Сообщение Україна визнала, що історія про льотчика – «примару Києва» є вигадкою появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.