Знаете, когда речь заходит о гастарбайтерах, получении ими легальных документов, льгот и т.д. и т.
Автомобильные права гастарбайтеров станут не действительны
Комментарии
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Н
Наталья
Надеюсь, выявят и всех, кто получил гражданство за деньги.
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18 час.
Балу -
Единственное, что в этой ситуации надо сделать мигрантам, это срочно поменять... местожительства... Вернуться на историческую родинку... Их там ждут... Им там самое место...
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13 час.
Vitalich
Отучился 6 месяцев в ДОСААФ , сдал сам, ничего не платил и насколько знаю из нашей группы никто не платил, 3 не сдали, правда это было в прошлом веке
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1 час.
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