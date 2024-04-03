Автомобильные права гастарбайтеров станут не действительны

Н Наталья Надеюсь, выявят и всех, кто получил гражданство за деньги.

Балу - Единственное, что в этой ситуации надо сделать мигрантам, это срочно поменять... местожительства... Вернуться на историческую родинку... Их там ждут... Им там самое место...