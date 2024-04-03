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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Автомобильные права гастарбайтеров станут не действительны

Автомобильные права гастарбайтеров станут не действительны

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Комментарии
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Н
Наталья
Надеюсь, выявят и всех, кто получил гражданство за деньги.
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18 час.
Балу -
Единственное, что в этой ситуации надо сделать мигрантам, это срочно поменять... местожительства... Вернуться на историческую родинку... Их там ждут... Им там самое место...
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13 час.
Vitalich
Отучился 6 месяцев в ДОСААФ , сдал сам, ничего не платил и насколько знаю из нашей группы никто не платил, 3 не сдали, правда это было в прошлом веке
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1 час.

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