Прокомментируем главные тезисы интервью В. Путина журналисту П. Зарубину - чем то восхитимся, а с чем-то не согласимся: ведь Верховный обязан дипломатию блюсти, а мы, простые блоггеры, существуем в том числе и для того, дабы озвучивать то, что официальные лица пока озвучить не могут.
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