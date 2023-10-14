Песков, Фридман и релоканты: Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

Вот это вот очередное высказывание г-на Пескова чтой-то настораживает. Ведь это же не сантехник дядя Вова из соседнего подвала сказанул. Это, на минуточку пресс-секретарь аж ПРЕЗИДЕНТА РФ. Вряд ли это песковская самодеятельность. И волей-неволей крадётся мысль, а трудно поди президенту - куда ни кинь воры и предатели, а посадить-то и некого. Они ж все свои.

Алексей Горшков

Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят",но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - "Государственная измена",хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства "убежальцев" и прочих "ждунов" и "спящих", ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: "...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!!