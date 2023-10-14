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Песков, Фридман и релоканты: Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

Песков, Фридман и релоканты: Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков как-то странно высказался насчёт релокантов. Мол, в целом и общем, мы тут ждём их обратно.

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Комментарии
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Александр Батт
Предавший единожды, предаст снова.
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1 час.
Сергей Федотов
Вот это вот очередное высказывание г-на Пескова чтой-то настораживает. Ведь это же не сантехник дядя Вова из соседнего подвала сказанул. Это, на минуточку пресс-секретарь аж ПРЕЗИДЕНТА РФ. Вряд ли это песковская самодеятельность. И волей-неволей крадётся мысль, а трудно поди президенту - куда ни кинь воры и предатели, а посадить-то и некого. Они ж все свои.
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48 мин.
Алексей Горшков
Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть &quot;убежальцы&quot; и действительно в определённых сферах &quot;шарят&quot;,но если они &quot;ВЛАСОВСКУЮ&quot; позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это &quot;невозможно&quot; - ведь такие же &quot;власовцы&quot; в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах &quot;философских пароходов&quot;! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - &quot;Государственная измена&quot;,хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства &quot;убежальцев&quot; и прочих &quot;ждунов&quot; и &quot;спящих&quot;, ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: &quot;...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации&quot;. Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!!
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5 мин.

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