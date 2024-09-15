Метеоролог Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в 11 регионах России

Синоптики прогнозируют заморозки в 11 регионах России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в воскресенье и в начале следующей недели температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов.
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