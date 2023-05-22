Экс-игрок "МЮ Канчельскис заявил, что судья Карасев провалил матч "Спартак" - ЦСКА

Бывший игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что низкий уровень судейства главного арбитра Сергея Карасева сказался на результате матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА.