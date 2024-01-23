Запишите санкции на банковский счёт: в январе рыбный экспорт с Дальнего Востока - рекордный с 2019 года

Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года. Как сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, это самое большое количество таких грузов с 2019 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии