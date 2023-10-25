Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жёстко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Начало неплохое. Будем поглядеть как быстро это закончится: отрапортуют некоторые органы об одиночной акции и дальше все останется по-прежнему. Очень надеюсь, что не остановятся на полпути.
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4 д.
АЦ
Александр Цапенко
Долго собирались. Но лучше поздно чем никогда!
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4 д.
ВО
Виктор Окунев
Вообще КЛАСС!!! Молодец Бастрыкин.
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4 д.

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