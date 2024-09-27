В Озерске сотрудница пункта выдачи товаров полгода воровала заказы

Жительница Челябинской области прикарманила больше полусотни интернет-заказов за полгода. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Озерска обратился представитель филиала интернет-магазина, заявив о пропаже товара из пункта выдачи.