В Озерске сотрудница пункта выдачи товаров полгода воровала заказы

Жительница Челябинской области прикарманила больше полусотни интернет-заказов за полгода. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Озерска обратился представитель филиала интернет-магазина, заявив о пропаже товара из пункта выдачи.
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