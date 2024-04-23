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Диетолог Соломатина посоветовала не покупать готовое мясо для шашлыка

Диетолог Соломатина посоветовала не покупать готовое мясо для шашлыка

Близятся майские праздники — традиционное время для приготовления шашлыков. Диетолог Елена Соломатина посоветовала ответственно подойти к выбору мяса, чтобы не испортить отдых, передала «Вечерняя Москва».

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