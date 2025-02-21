Маск рассказал о политическом поражении Зеленского

Маск: Зеленский знает, что проиграет с разгромным счетом на выборах президента Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что проиграет на выборах президента с разгромным счетом.
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